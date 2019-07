An-Sofie (25) start eigen zaak in patisserie Bart Huysentruyt

19 juli 2019

19u32 14 Blankenberge In de Molenstraat in Blankenberge opent zaterdag patisserie An-Sofie de deuren. Het is de eerste zaak van de 25-jarige An-Sofie Dhaenens.

Ze is afkomstig uit Waregem, maar woont sinds kort in Blankenberge. De jongedame werkte lange tijd voor patisseriezaak Prestige in haar vroegere thuisstad. “Ik droomde er altijd van om zelf iets te beginnen. Qua locatie was ik daarvoor op zoek naar een ideaal pand. Plots viel mijn oog op het pand in de Molenstraat in Blankenberge. Dat beantwoordt aan alle eisen. Het is een toeval, maar ook een uitdaging om in een voor mij onbekende stad iets te starten.” An-Sofie focust zich op fijne patisserie en themataarten. Je zal bij haar onder meer mousses, maar ook droog gebak zoals boules terugvinden. Ze biedt ook brood, koffiekoeken en pistolets aan. De opening van haar zaak was al een tijdje eerder gepland, maar door de zware ziekte van haar mama moest ze dat uitstellen. De mama van An-Sofie is onlangs gestorven. “Maar ik wil dit absoluut doen, dat had mama zo gewild.”

Patisserie An-Sofie is open van donderdag tot en met zondag tussen 7 en 18 uur. Op andere dagen zijn er workshops of bestellingen voor verjaardagsfeestjes. Alle info: www.patisserieansofie.be.