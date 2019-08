AC/DC en Elvis herleven in muzikale Bloemenstoet 124ste afsluiter van Blankenbergse seizoen lokt de grote massa Bart Huysentruyt

25 augustus 2019

19u59 18 Blankenberge Zo’n 100.000 mensen hebben zondag de hete, maar erg knappe 124ste Bloemenstoet van Blankenberge bekeken. Het was heerlijk toeven langs de Zeedijk, waar een briesje welkom was bij het bekijken van meer dan één miljoen dahlia’s, verwerkt in instrumenten en artiesten. “Fantastisch om te zien”, klonk het in het publiek.

Een nostalgische knipoog was nooit veraf in de Bloemenstoet. Zo kwam een felgekleurde jukebox tijdens de stoet tot leven: het juiste plaatje werd opgetild en op de juiste plaats gelegd. Het betekende letterlijk de start van een muzikale rondreis, maar dit keer met één miljoen bloemen. “Op zaterdag waren al heel wat mensen komen kijken naar de voorbereidingen", vertelt schepen van Evenementen Alfons Monte (N-VA). “De corsotour trekt jaar na jaar meer geïnteresseerden, een bewijs dat deze stoet meer dan ooit leeft. Mensen zijn er echt wel mee bezig en kijken op naar de wagenmakers.”

Sinatra

Na de jukebox was het tijd voor rock ‘n roll, gevolgd door Bob Marley en Frank Sinatra. De klassiekers volgden elkaar in sneltempo op. Sinatra werd overigens live vertolkt op de wagen vanuit het Nederlandse Zundert. “Fantastisch om te zien”, zegt toeschouwer Veerle Schellemans. “Vooral de wagens met live muziek zijn geweldig. En de bloemen zijn zo kleurrijk en zo knap verwerkt dat elke wagen een lust voor het oog is. We zagen de Bloemenstoet in het verleden al eerder, maar dit jaar was de beste editie.”

‘De zji’

Erg toepasselijk ook wat de wagen ‘Laat ons een bloem’, naar het bekende liedje van Louis Neefs. Dat was een ideetje van Corsogroep Mechelen. De Bloemenstoet van Blankenberge is, anders dan het plaatselijke carnaval, vooral een aangelegenheid van groepen van buiten de stad en de provincie. De Blankenbergse inbreng beperkt zich tot de stads- en de jeugdwagen. Femke Troch en Paul Defever van de jeugddienst kozen voor het liedje ‘De zji’ van Ertebrekers omdat dit voor onze Blankenbergse jeugd hun omgeving en thuis beschrijft. “We leggen nadrukkelijk de link met plastic in zee. Zowel de outfit als de wagen hebben we helemaal zelf ontworpen”, vertellen ze fier.

Geen incidenten

Tussendoor was ook de schlagerwagen gepasseerd, met onder meer aandacht voor The Voice of Europe, Eddy Wally. Punk, disco, André Rieu, AC/DC en zelfs de kerstklassieker van Mariah Carey passeerden nog de revue. De stadswagen ‘God is a dj’ sloot de bijzonder kleurrijke en knap afgewerkte parade af. De Bloemenstoet verliep zonder incidenten. Volgend jaar doet de stad er nog een schepje bovenop. Dan staat de 125ste jubileumeditie op het programma.