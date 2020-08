Aanhouding van opgepakte cokedealers verlengd met een maand Bart Boterman

07 augustus 2020

18u57 0 Blankenberge D e raadkamer van Brugge heeft de aanhouding van de vijf verdachten in het Blankenbergse cocaïneonderzoek verlengd met een maand.

Vorige zondag en maandag zijn een tiental huiszoekingen gehouden in Blankenberge en Genk in het kader van een onderzoek naar een netwerk van cocaïnedealers, gevoerd door de recherche van PZ Blankenberge/Zuienkerke. Zeven personen werden gearresteerd tijdens die huiszoekingen. Er werd een hoeveelheid cocaïne, 2.000 euro cash en een voertuig in beslag genomen.

Vijf van die zeven werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om vier dealers uit Blankenberge en omstreken en één dealer uit Genk. Ze zouden hun coke halen bij een leverancier in Antwerpen en doorverkopen in Blankenberge en omstreken. De raadkamer verlengde hun aanhouding. Intussen loopt het onderzoek verder. Om hoeveel cocaïne het gaat, is evenwel niet bekend.