Aangespoeld zeehondje in Middelkerke opgevangen in Blankenberge Bart Huysentruyt

25 februari 2020

14u38 0 Blankenberge Een vrouwelijke zeehondenpup van 4 tot 5 maand oud is maandag aangespoeld in Middelkerke. Het dier is overgebracht naar het zeehondenopvangcentrum van Sea Life in Blankenberge.

De grijze zeehond weegt 20 kilogram en wordt nu verzorgd door het team dierenverzorgers van Sea Life. Samen met drie andere zeehondenpups in het opvangcentrum, is het ook te bezichtigen voor het publiek. “We kregen gisteren meldingen binnen van zeehonden uit Bredene, De Haan, Middelkerke en Nieuwpoort”, zegt verzorger Jonathan Meul. “Voor alle zeehonden hebben we beelden ontvangen en konden we via onze Facebookpagina gelukkig veel mensen geruststellen. Het dier uit Middelkerke had wel zorgen nodig. De pup heeft een zware ademhaling en een gezwollen mond door een abces. Hij is grondig onderzocht door onze dierenarts en ondertussen al in behandeling, maar voorzichtigheid is geboden. Bij wilde dieren beschikken we niet over hun volledige medische achtergrond. Zoals bij al onze zeehondenpups, wordt zijn gezondheid goed in het oog gehouden. De storm kan hem extra uitgeput hebben, maar is vast niet de oorzaak waarom hij hulp nodig heeft.”

Het zeehondje zal nu de komende drie maanden in Blankenberge verzorgd worden, tot het weer aangesterkt is en terug naar zee mag.