78-jarige fietser kritiek na aanrijding op kruispunt Bart Boterman

06 september 2020

11u09 0 Blankenberge Een 78-jarige man uit Blankenberge is zaterdag iets voor 14 uur levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval met de fiets, op het kruispunt van de Dumontstraat en de Kerkstraat.

Volgens de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke stak het slachtoffer over ter hoogte van een zebrapad toen hij werd gegrepen door een voertuig. De bestuurder van de wagen verklaarde dat hij de fietser niet zag aankomen. De mug en ziekenwagen kwam ter plaatse. Een dag later vecht de man nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis.