75-jarige bestuurder beschadigt beeldengroep ‘Les Blankenbergoises’ Mathias Mariën

09 juni 2020

17u33 0 Blankenberge Langs de Brugse Steenweg in Blankenberge is dinsdagnamiddag een 75-jarige bestuurder ingereden op de beeldengroep ‘Les Blankenbergoises’.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur. De zeventiger verloor de controle over het stuur en reed tegen de beelden. Hij raakte ondanks de zware klap slechts lichtgewond. De beelden liepen kleine schade op. Naar de oorzaak van het ongeval is het vooralsnog gissen, al was er van rijden onder invloed geen sprake.