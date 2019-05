65 eretekens uitgereikt aan medewerkers politiezone Blankenberge/Zuienkerke Mathias Mariën

29 mei 2019

07u45 3 Blankenberge Vlak voor de politieraad in Blankenberge werden er dinsdagavond in totaal 65 burgerlijke eretekens en eretekens in de nationale orden uitgereikt aan nog actieve en gepensioneerde medewerkers van de politiezone.

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) spelde de eretekens op en was vol lof over de inzet van de politiemensen, waarvan sommigen al meer dan 35 jaar in dienst zijn. De gehonoreerden mochten nadien nog nagenieten met vrienden en familie tijdens een receptie, aangeboden door de politiezone Blankenberge/Zuienkerke.