56-jarige bewoonster stak brand in eigen flat mogelijk zélf aan Mathias Mariën

04 juni 2019

14u12 0 Blankenberge De brand die zondagavond ontstond op de bovenste verdieping van een flatgebouw langs ‘De Wandelaar’ in Blankenberge is mogelijk aangestoken. Dat bevestigt het parket van Brugge. De 56-jarige bewoonster die zwaargewond raakte en nog steeds voor haar leven vecht, is zélf verdachte.

De verwoestende brand ontstond in de slaapkamer en zorgde voor een enorme ravage in het flatgebouw. De toegesnelde brandweer kon wel vermijden dat het vuur oversloeg naar andere woningen in het gebouw. Tijdens de bluswerken troffen de hulpdiensten de 56-jarige bewoonster Kathleen O. bewusteloos aan. Na een lange reanimatie vecht ze nog steeds voor haar leven in het ziekenhuis. Het parket besloot een branddeskundige aan te stellen. Die kwam tot de conclusie dat er aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. De 56-jarige bewoonster is zélf een verdachte. “Het is niet uitgesloten dat zij in aanmerking komt voor de feiten", bevestigt het parket.