42 nieuwe kampeerautoplaatsen in Blankenberge Bart Huysentruyt

03 juni 2019

13u04 0 Blankenberge De provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben in Blankenberge samen met de Floreal Group 42 nieuwe kampeerautoplaatsen geopend. “Het aantal kampeerauto’s in ons land steeg de afgelopen jaren met 28 procent. Voor het kusttoerisme is dit een groeisegment”, rechtvaardigt Westtoer-voorzitter Sabien Lahaye-Battheu de investering.

Kampeerauto’s winnen aan populariteit. De jongste jaren steeg het aantal ingeschreven kampeerauto’s in België flink en daar wil de provincie West-Vlaanderen op inspelen. Nadat eerder een kampeerautoterrein in Torhout, nabij het kasteel van Wijnendale afgeketst werd, komen er nu wel plaatsen bij in Blankenberge. “De keuze voor de kust ligt voor de hand”, zegt gedeputeerde en Westtoer-voorzitter Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Het beschikbaar aantal overnachtingsplaatsen kan de vraag niet volgen. Investeren in kampeerautoplaatsen is dus nodig.” Vakantiegangers die met de kampeerauto naar zee reizen, besteden gemiddeld 50 euro per persoon per nacht aan de Kust, waarvan 37 euro buiten het logies.

De provincie West-Vlaanderen geeft met het vernieuwd provinciaal reglement ‘Toeristische impulsen in West-Vlaanderen’ een forse impuls aan de toeristische sector. Het reglement voorziet onder de categorie ‘Infrastructuur’ een specifieke oproep voor de aanleg van kampeerautoplaatsen. Deze oproep heeft geleid tot de goedkeuring van 14 dossiers voor de aanleg van nieuwe kampeerautoplaatsen in West-Vlaanderen. In totaal zullen meer dan 230 nieuwe kampeerautoplaatsen gerealiseerd worden in de provincie.

“Alleen al voor de Kust zijn zes subsidiedossiers goedgekeurd”, zegt Lahaye-Battheu. “De totale provinciale subsidie bedraagt 643.000 euro. Het huidig aanbod werd ondertussen uitgebreid met acht plaatsen op Camping Veld & Duin in Bredene, 15 plaatsen op Camping Zeester in Middelkerke, 56 plaatsen op de Kompas Camping in Nieuwpoort en 42 plaatsen bij Floreal Group in Blankenberge.” De komende jaren worden nog kampeerautoterreinen gerealiseerd in De Panne en Westende. Dit betekent dat er tegen 2020 in totaal 170 extra overnachtingsplaatsen komen aan de kust.

De keuze voor een terrein aan de Floréal Club in Blankenberge is eerder logisch dan verrassend. “We liggen op een boogscheut van de zee en zijn toch makkelijk bereikbaar via de Kustbaan”, zegt Wim Daniëls van Floréal Group. “We hebben een leeg terrein klaar gemaakt voor de komst van de kampeerwagens. Hier hebben ze alle comfort die ze nodig hebben.”