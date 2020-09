400 cannabisplanten ontdekt in pand naast jeugdherberg in Uitkerke Mathias Mariën

29 september 2020

11u40 6 Blankenberge Langs de Ruitersstraat in Uitkerke, deelgemeente van Blankenberge, is maandag per toeval een cannabisplantage opgerold. Dat bevestigt de politie. Verscheidene mensen zijn gearresteerd.

Buurtbewoners klaagden al langer over overlast in het pand naast jeugdherberg De Wullok. Bij een interventie van de politie kwam de plantage aan het licht. Er werden ongeveer 400 planten en een professionele installatie aangetroffen. Al het materiaal werd in beslag genomen.

Het parket bevestigt dat er een cannabisplantage is opgerold en er verscheidene arrestaties zijn uitgevoerd. “In het belang van het onderzoek geven we geen verdere commentaar”, klinkt het.