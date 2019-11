4 Example promoot European Disability Card voor mensen met een beperking Mathias Mariën

15 november 2019

13u19 0 Blankenberge 4 Example, een vrijwilligersorganisatie voor ouderen en minder mobielen, zal binnenkort de inhoud en de visie van de European Disabilty Card promoten. Met deze kaart kunnen personen met een beperking bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd bewijzen dat ze een officiële erkenning hebben voor hun beperking.

“Voor een aantal mensen met een beperking die niet meteen zichtbaar is, is het niet altijd eenvoudig om hun beperking aan te tonen”, zegt Tarik Houbrechts. “Deze mensen moeten vaak met allerlei documenten hun beperking bewijzen. De European Disability Card is uniform en vervangt deze wirwar aan bewijzende documenten. Personen met een beperking kunnen met deze kaart zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen en bovendien wordt er komaf gemaakt met pijnlijke situaties.” Omdat bekendheid en goede info over de European Disabilty Card belangrijk zijn, zal de vzw een infomoment organiseren waarin ze de noodzaak en de mogelijkheden van deze kaart aangevuld met praktische info zullen uitleggen. “Doordat een groot aantal volwassenen met beperkingen hun budget zien dalen, ben ik overtuigd dat deze kaart van grote waarde is. Het is een toegangspoort tot culture vrijetijdsbesteding en sport”, geeft coördinator Kristel Jonckheere aan. Zowel Houbrechts als Jonckheere zien deze infovergadering als een belangrijke opstap naar de erkenning van deze kaart in de stad Blankenberge. Infomoment: 27 november om 10 uur, CC Casino Zeedijk 150, 8370 Blankenberge. Minder mobielen gebruiken best de ingang in de Casinostraat.