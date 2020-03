26 afvaleilanden moeten komaf maken met vuile stranden in Blankenberge Bart Huysentruyt

03 maart 2020

10u23 5 Blankenberge Grote afvalsorteereilanden op het strand moeten vanaf de paasvakantie de stranden in Blankenberge schoon houden.

De beelden van grote hoeveelheden afval verspreid over het strand na een drukke toeristische dag moeten in Blankenberge tot het verleden behoren, vindt het stadsbestuur. “Het afvalprobleem op het strand is al vele jaren een pijnpunt”, zegt schepen van Afvalbestrijding Sandy Buysschaert (CD&V). “Tijdens de carnavalsperiode was het zelfs een thema in de stoet. Enerzijds is het een kwestie van gedrag en discipline, anderzijds willen we ook als ingrijpen om de problematiek in te dijken.” Blankenberge haalt de mosterd bij andere badplaatsen, waar afvalsorteereilanden van Fostplus al langer op de stranden staan. Een sorteereiland bestaat uit twee semi-ingegraven containers voor de fracties PMD en restafval. “Ten opzichte van de huidige afvalmanden vergroten we de capaciteit maal vier”, zegt Buysschaert. “Vlaggenmasten zullen de afvalsorteereilanden accentueren in de soms drukke strandomgeving. Als stad voorzien we 26 afvalsorteereilanden en we verwachten dat er ook op de strandconcessies gewerkt wordt met hetzelfde type eiland.”