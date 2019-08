25-tal foodtrucks rond jachthaven tijdens eerste editie van Blankenbergs Streetfoodfestival Siebe De Voogt

09 augustus 2019

18u34 0 Blankenberge Aan de jachthaven in Blankenberge vindt dit weekend voor het eerst een Streetfoodfestival plaats. Organisatoren Benny Vereecke en Maxime Robberechts konden voor de eerste editie een 25-tal foodtrucks naar de kuststad lokken.

Het eerste Streetfoodfestival wordt aan de westkant van de jachthaven gehouden. In een charmant decor worden de bezoekers overstelpt met gastronomische specialiteiten. “We pakken uit met een volledige dag sfeer en gezelligheid”, zegt organisator Benny Vereecke. “Daarnaast voorzien we ook animatie voor jong en oud. Zo kunnen de bezoekers genieten van een mooi muzikaal programma met live optredens. We werkten op het festivalterrein een kidszone uit en een gezellige cocktailbar. Ook enkele gastchefs komen het beste van hun kunnen tonen. Top of the bill wordt een tour op de Noordzee met onze streetfoodwatertaxi!” Het Streetfoodfestival is zaterdag van 11 uur tot middernacht open. Zondag kan je er van 11 tot 23 uur terecht. De toegang is volledig gratis.