240.000 begonia’s en dahlia’s sluiten de zomer in Blankenberge dan toch fleurig af Bart Huysentruyt

27 augustus 2020

10u21 0 Blankenberge Blankenberge sluit de bewogen zomer af met drie bloementapijten in de stad. Normaal is de bekende Bloemencorso de afsluiter in de badstad, maar die kan niet doorgaan door corona.

Blankenberge wil de 125ste verjaardag van deze traditionele zomerse afsluiter niet volledig geruisloos laten voorbijgaan en zorgde voor een fleurig alternatief. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus kleuren drie grote bloementapijten het stadscentrum. Bijna alle hoeken van de stad worden letterlijk in de bloemetjes gelegd. Ook de stedelijke groendienst laat zich niet onbetuigd en bouwt twee kleine corsowagens waar 70.000 dahlia’s in verwerkt zijn. “De bloementapijten worden gelegd door AVBS, de sierteelt- en groenfederatie, die ook instaat voor de realisatie van het bloementapijt op de Grote Markt in Brussel”, zegt schepen van Evenementen Alfons Monte (N-VA).

Begonia’s en dahlia’s

De vele vrijwilligers gaan vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur aan de slag met 240.000 begonia’s en dahlia’s en zullen op die manier in totaal een oppervlakte van 700 vierkante meter van bloemen voorzien. Tegen 17 uur moeten de drie tapijten klaar zijn. Aan twee tapijten op het Koning Leopold III-plein en Manitobaplein staan podia van waarop het publiek een betere kijk heeft. Er ligt ook een bloementapijt aan de Sint-Rochuskerk. Aan elk tapijt kan je een QR-code scannen die je meer uitleg geeft over de thema’s. Alles gebeurt gespreid volgens een circulatieplan, zodat de bezoekers in alle veiligheid kunnen genieten.