22-jarige man zwaargewond na valpartij van balkon Mathias Mariën

10 juli 2020

14u22 0 Blankenberge Een 22-jarige man in donderdagnacht in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een valpartij van zijn balkon langs de Ijzerstraat in Blankenberge. Wellicht viel de twintiger toen hij enkele vrienden wou groeten.

Het incident gebeurde omstreeks 2 uur. De man stond op de derde verdieping toen hij naar beneden viel en een zware val maakte. Omstaanders probeerden meteen de eerste hulp te bieden, maar meteen was duidelijk dat zijn situatie ernstig was. De 22-jarige man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Alles wijst in de richting van een spijtig ongeval.