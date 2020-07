“Zoiets maakt de Vlaamse showbizz nooit meer mee”: artiesten Frank Valentino en Bingo! blikken terug op 30 jaar Tien om te Zien in Blankenberge

Blankenberge

Het is dertig jaar geleden dat het muziekprogramma Tien om te Zien zestien zomers lang haar tenten opsloeg in Blankenberge. Voor de badstad was dat een gouden periode, waar nu nog altijd over gesproken wordt. De West-Vlaamse artiesten van toen blikken maar wat graag terug: “Ik kon plots dertien keer optreden in één weekend”, zegt Frank Valentino.