“Zeecruises hebben wél meerwaarde voor regio”, vindt boze burgemeester van Blankenberge Bart Huysentruyt

12 september 2019

17u11 2 Blankenberge Daphné Dumery (N-VA), burgemeester van Blankenberge is not amused. Ze is boos op Toerisme Vlaanderen dat donderdag verkondigde dat zeecruises weinig meerwaarde bieden voor onze regio.

Daar is Dumery het niet mee eens. “We zijn dan wel kleiner dan grote hoofdsteden, maar het belang van het cruisetoerisme is groot in onze badstad. Het is een belangrijke doelgroep die de middenstand niet alleen in toeristisch drukke periodes, maar ook in het laagseizoen extra draagkracht kan geven. De cruisetoeristen zijn méér dan welkom”, vindt ze. Blankenberge ligt net naast de haven van Zeebrugge. Wekelijks meren duizenden internationale toeristen aan. Een groot deel daarvan bezoekt Brugge, maar er zijn ook toeristen die voor Blankenberge kiezen. “Net omdat we een kuststad zijn, proberen we zowel in het hoogseizoen als in het laagseizoen het de toeristen zo aangenaam mogelijk te maken. Daar zijn heel wat inspanningen voor nodig door onze stad en de horeca, ook financieel.

Sommige mensen houden van de kleinschaligheid en de gezelligheid. We krijgen meer dan eens felicitaties van Amerikaanse of Spaanse toeristen die aangenaam verrast zijn door ons cultureel erfgoed. De Pier en het feit dat we het centrum van de belle époque zijn, verbaast velen en is een absolute troef.”