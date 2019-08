“We bedanken de toeristen met bloemen” Zondag gaat de 124ste Bloemenstoet uit in Blankenberge BHT

23 augustus 2019

22u46 0 Blankenberge Met de hulp van de zon komen zondag 100.000 mensen in Blankenberge genieten van de 124ste Bloemenstoet. De traditie wil het zo: de stoet is de afsluiter van het ‘seizoen’. “We bedanken al meer dan honderd jaar de toeristen met bloemen”, zegt schepen Alfons Monte (N-VA). De voorbereidingen zijn volop aan de gang.

Het Bloemencorso in Blankenberge kampt dit jaar niet met de gevolgen van de droogte van de zomer. Vorig jaar waren er minder bloemen. Dat is dit jaar ook het geval, maar niet door de droogte. “Door de koude nachten”, zegt Diane Vermeersch van de dienst Evenementen van de stad. “Maar dat lossen we creatief op. We wisselen bloemen uit met de achttien deelnemende groepen.” Een miljoen fleurige en kleurige bloemen zullen de wagens aankleden. Komende zondag worden weer 100.000 bezoekers verwacht op het Bloemencorso van de stad Blankenberge. Dat is traditioneel de afsluiter van de zomer in de badstad. Zo’n vijftien groepen, vergezeld van dansensembles en muziekgroepen, lopen in de stoet door de centrumstraten. Alles staat in teken van muziek.

Schlagers en deejays

In verschillende loodsen zijn voorbereidingen aan de gang. Corsogroep Wonderland neemt voor de tiende keer deel. Wonderland kiest ervoor om de Vlaamse schlagermuziek te promoten. Om het thema extra kracht bij te zetten, hebben ze John Wooley, finalist van The Voice Senior kunnen strikken. Hij zingt live muziek op de wagen. “We kleden de wagen aan met 80.000 dahlia’s, aangevuld met bloemstukken", zegt Johan Goeman. “Onze artiest brengt enkele onvervalste klassiekers uit het schlagergenre. De corsowagen komt zo tot leven. Het moet één groot feest worden.”

De stadswagen staat dan weer in het teken van jongerenmuziek. “Wij halen er deejays bij”, zegt Wim De Clerck, die al zeven jaar het concept bedenkt. “We zijn eigenlijk de enige Blankenbergse groep, samen met de jeugdwagen. Daarom doen we elk jaar ons best om er iets moois van te maken. Hier zijn we al sinds oktober vorig jaar mee bezig.”

De Bloemencorso is traditiegetrouw al 124 jaar een groot dankmoment voor de toeristen die tijdens het ‘seizoen’ zijn langsgekomen in Blankenberge. “Vroeger duurde zo'n seizoen hooguit drie maanden, nu blijft de zomer eigenlijk nog wel wat langer duren en zijn er zelfs het hele jaar door veel evenementen in Blankenberge", zegt schepen van Evenementen Alfons Monte (N-VA). “Er is geen haar op ons hoofd dat eraan denkt om deze traditie te stoppen. Meer zelfs: volgend jaar vieren we 750 jaar Blankenberge én 125 jaar Bloemenstoet. Dan mag iedereen zich verwachten aan een extraatje.”