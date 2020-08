“Versterking van federale politie en strenge controles in de stations”: gouverneur neemt maatregelen tegen nieuwe rellen en wil geen extra treinen meer naar de kust Bart Boterman

09 augustus 2020

13u41 11 Blankenberge Na overleg met de provinciale crisiscel en korpschefs heeft waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens enkele maatregelen afgekondigd om de kust te behoeden van nieuwe incidenten. De federale politie komt de lokale politie in grote getallen versterken in de stations en er zullen strenge controles worden gehouden, vooral in Oostende, Blankenberge en Knokke. Ze roept hogere overheden op om te beslissen dat er volgend weekend geen extra treinen naar de kust mogen komen.

Er worden evenwel geen stations gesloten, zoals eerst in Blankenberge, Knokke en Oostende werd geopperd. “We mogen niet riskeren dat we het een overrompeling wordt van gestrande mensen in de stations, een massa die we niet kunnen beheersen. We zetten sterk in op crowd control. Als bij monitoring blijkt dat het ergens té druk wordt, kunnen burgemeesters wel beslissen om hun stad op slot te doen”, zegt Martens.

Daarnaast zullen de lokale en federale politie streng optreden tegen relschoppers. Concreet zal er vooral een strikte controle gebeuren in Knokke en Blankenberge waar eerder incidenten waren. “Mensen die naar de kust komen om ruzie te zoeken en zich niet aan de regels houden, zullen streng aangepakt worden. Zij zullen via snelrecht voor een rechter verschijnen. Dat is met het parket afgesproken.” Martens raadt mensen die toch nog naar de kust willen komen, aan om de druktebarometer in het oog te houden en voor een plek te kiezen die nog niet overbevolkt is. “Mensen die met kinderen verkoeling zoeken, blijven welkom. Ook alle mensen die zich correct aan de regels houden. Relschoppers zijn niet welkom en zullen er meteen uitgepikt worden”, aldus Martens.

Volgens haar informatie spoorden gisteren 15.000 mensen naar Oostende, 8.000 naar Blankenberge en 2.500 naar Knokke. “In aanloop naar de start van het zomerseizoen werd door alle kustburgemeesters en onder de coördinatie van de provinciegouverneur een kustplan opgemaakt. Dit was bedoeld om te kunnen terugvallen op een maximale spreiding van de toeristen, waarbij per gemeente en in functie van de lokale specificiteit, limieten bepaald werden. Wanneer dan vastgesteld wordt dat enkel al de NMBS meer toeristen aanvoert dan deze maximum-getallen, dan leidt dit onvermijdelijk tot handhavingsproblemen in de kustgemeenten.”

“We vragen aan de hogere overheid om een politieke beslissing te nemen om vanaf het weekend van 14 augustus ook geen extra treinen meer in te leggen naar de kust. Voorts wenst men de bezetting van de treinen te beperken in functie van de geldende coronamaatregelen. Eenmaal een kustgemeente vol is, kunnen er geen extra personen meer naar de kust gebracht worden”, aldus Anne Martens nog