“Plant helmgras aan op het strand”: raadslid heeft plan tegen verzanding in Blankenberge Bart Huysentruyt

16 februari 2020

09u59 0 Blankenberge Stormen Ciara en Dennis zorgen voor strandkliffen en hinder door opwaaiend zand in Blankenberge. Kustmorfoloog en voormalig schepen Philip Konings vindt dat er maatregelen moeten komen. “Alleen al het zandvrij maken van de dijk kost de Blankenbergenaar handenvol geld. Plant natuurlijk helmgras aan op het strand om het zand tegen te houden.”

De storm van de voorbije week heeft opnieuw aangetoond dat het strand erg kwetsbaar is voor erosie. Niet alleen de vorming van strandkliffen door golfwerking is een jaarlijks probleem, maar ook opwaaiend zand veroorzaakt tijdens de wintermaanden grote hinder. “Vooral in periodes met aanhoudende westenwinden worden grote hoeveelheden zand van het strand landinwaarts verplaatst”, zegt kustmorfoloog en raadslid voor Open Vld Philip Konings. “De winden hebben dan vrij spel op de open strandvlakte zonder strandcabines. Het opwaaiend zand blokkeert de rijweg en de wandeldijk, komt in de riolering terecht, waar het verstoppingen veroorzaakt, en doet de havengeul verzanden. Alleen al het zandvrij maken van de zeedijk kost de Blankenbergse belastingbetaler handenvol geld. Vorig jaar werd ook 139.000 euro uitgegeven om het strand na de winter te effenen.”

Stijgend zeepeil

Konings stelt voor om op een beperkt aantal plaatsen groene zones met helmgras op het strand te voorzien. “Zo kan het strandoppervlak op een natuurlijke manier gestabiliseerd worden en zelfs aangroeien. Het probleem zal namelijk altijd maar erger worden. Het hoogstrand werd verbreed en verhoogd als bescherming tegen het stijgend zeepeil en de zandschermen die het strand in de winter beschermen worden vroeger weggenomen omdat de strandexploitaties vroeger worden opgebouwd. Er is dus een grotere oppervlakte met los zand waar stormwinden over een langere periode vrij spel op hebben.”

Concreet plan

Het introduceren van groenzones op het strand heeft volgens Konings zelfs een toeristisch voordeel. “De desolaatheid van de strandvlakte wordt onderbroken en je speelt ermee in op de trend om vakantieomgevingen een natuurlijker uitzicht te geven.”

Konings en zijn partij Open Vld hebben zelfs al een concreet plan op tafel waar het helmgras kan ingeplant worden. Daarbij gaat het groen niet ten koste van de strandcabines en de strandbars. Ook in Knokke-Heist, Nieuwpoort, Westende en De Panne zijn er al zones met helmgras voor de zeedijk.