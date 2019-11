“Parkeren voordeliger voor inwoners én slimme toeristen”: Blankenberge vereenvoudigt tarieven vanaf 2020 Gratis eerste bewonerskaart en dagtarief op randparkings • Maar ook: 7 dagen op 7 betalend en duurder in binnenstad Bart Huysentruyt

19u24 7 Blankenberge Een nieuw parkeerregime in Blankenberge moet vanaf 1 januari 2020 beter zijn voor bezoekers én inwoners, de randparkings beter doen draaien en het aantal langparkeerders in het centrum verminderen. Dat stelt de stad althans. “Inwoners en slimme toeristen zullen minder betalen", maakt schepen van Mobiliteit Sandy Buysschaert zich sterk. Toch lijkt niet alles rozengeur en maneschijn.

Een badstad waar het parkeren goedkoper wordt: dat is op zich al uniek aan onze Belgische kust. Het nieuwe stadsbestuur van Blankenberge, een coalitie van N-VA, sp.a en CD&V, verkoopt zijn nieuwe parkeerplan in elk geval op die manier. Het nieuwe regime is van kracht vanaf 1 januari 2020, als de gemeenteraad volgende week dinsdag groen licht geeft.

Gratis bewonerskaart

“Inwoners, tweedeverblijvers en slimme toeristen zullen vanaf dan minder betalen”, zegt schepen van Mobiliteit Sandy Buysschaert (CD&V). Hij staaft die uitspraak met twee voorbeelden: “De eerste bewonerskaart wordt gratis, voor de tweede betaal je 50 euro”, zegt hij. “Vandaag zou je voor een bewonerskaart 50 euro betalen, voor twee 75 euro. Dit is voor de inwoner dus een besparing op jaarbasis. Bovendien blijven de tarieven voor abonnementen in de rode zone, in het centrum, gelijk. Inwoners doen er dus hun profijt mee.”

Parkeren aan Sea Life

En ook bezoekers zouden in principe minder moeten betalen vanaf 2020, zegt Buysschaert. “Slimme toeristen parkeren hun wagen vanaf dan op een van onze aantrekkelijke randparkings. Daar betaal je vanaf januari het vaste tarief van 5 euro per dag (terwijl dit nu 1,50 euro per uur is, red.). Die parkings liggen bovendien niet ver weg van het centrum. Zo zijn er meer dan 400 plaatsen op de parking van Sea Life en omgeving, op nauwelijks 300 meter van de zee. Kies je voor de Vande Puttelaan, dan sta je 400 meter verder al in de Kerkstraat en ook de omgeving van de haven wordt randparking.”

Of we als stad minder inkomsten zullen hebben uit parkeren in 2020? Daar zijn we niet mee bezig Daphné Dumery (N-VA)

Lokale handelaars zouden dan weer tevreden moeten zijn met de stijging van het parkeertarief in de binnenstad van 1,50 naar 2 euro per uur. Dat moet het aantal langparkeerders op bijvoorbeeld de Grote Markt doen verminderen, waardoor er weer plaats is voor mensen die komen lunchen of inkopen doen. “We hebben goed geluisterd naar waar de mensen zich aan ergeren”, vult burgemeester Daphné Dumery (N-VA) aan. “Op basis daarvan hebben we dit plan opgemaakt. Of we als stad minder inkomsten zullen hebben uit parkeren in 2020? Daar zijn we niet mee bezig.” Blankenberge haalde vorig jaar zo'n 2 miljoen euro inkomsten uit het parkeren. Het parkeerbedrijf OPC doet de controles.

Hogere boete

Toch is niet alles even rooskleurig. Zoals eerder gezegd stijgen de tarieven wél in de binnenstad. En ook wie een boete krijgt, zal meer betalen: van 15 naar 20 euro. Bovendien moet je in Blankenberge vanaf 2020 zeven dagen op zeven betalen om te parkeren én is de blauwe zone flink uitgebreid. Veel meer inwoners dan nu zullen een bewonerskaart moeten aanvragen om in hun straat reglementair te kunnen parkeren.