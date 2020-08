“Ongelofelijk welke verwensingen onze politiemensen naar het hoofd geslingerd krijgen”: Politie Blankenberge/Zuienkerke vraagt respect voor hun werk Bart Boterman

01 augustus 2020

15u37 4 Blankenberge De korpschef van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke, Hans Quaghebeur, voelt zich genoodzaakt te reageren op de vele verwensingen die zijn politiemensen naar het hoofd geslingerd krijgen wanneer ze de coronamaatregelen willen doen naleven. “ Mag ik vragen dat iedereen de goede manieren, die hij of zij thuis of op school heeft geleerd, niet vergeet bij een bezoek aan de kust. Ik ben trots op de kalmte die mijn gasten kunnen bewaren en alsook hun weerbaarheid”, zegt hij op Facebook. Hij vertaalde het ook in de andere landstalen.

Commissaris Philip Denoyette treedt zijn korpschef bij. “Het is onwaarschijnlijk wat onze mensen te verduren krijgen. Ze worden haast dagelijks de huid vol gescholden. En waarom precies? Enkel en alleen omdat we de mensen vragen om hun mondmasker aan te doen. Wij hebben die verplichting niet uitgevonden maar moeten het wel handhaven. Dit is in het belang van iedereen. Wij winnen geen prijzen door die maatregelen te handhaven, maar het is onze taak. Die verwensingen die onze mensen op het terrein krijgen, beginnen hun keel uit te hangen. Binnenkort heeft niemand zin om nog politieman of vrouw te worden. Deze situatie is een zeer kwalijke evolutie. Elke dag wordt het erger. Het respect is ver te zoeken", zegt Denoyette.

“Aan de andere kant zijn er dan weer mensen die vinden dat de politie niet genoeg optreedt. Ook zij spuien allerhande verwensingen richting de politie, ook op sociale media. Ik kan hen verzekeren dat wij wél optreden. Vrijdag stelden we 76 pv’s op voor het niet-dragen van een mondmasker, op donderdag 67", aldus Denoyette.



