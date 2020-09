“Of ik een deel van zijn oor heb afgebeten? Dat kan ik me niet meer herinneren”: openbaar ministerie vordert zware werkstraf na vechtpartij Mathias Mariën

08 september 2020

15u00 3 Blankenberge Een 32-jarige man uit Wenduine heeft zich dinsdag moeten verantwoorden na een vechtpartij in Blankenberge. Daarbij zou hij een stuk van het oor van zijn slachtoffer afgebeten hebben, al zegt hij zelf zich daar niets van te herinneren.

De feiten dateren van 3 december 2017. T.D. ging die avond met twee bevriende koppels zijn verjaardag vieren op het bal van de burgemeester, maar raakte aan de toiletten verwikkeld in een discussie. Daarbij kreeg T.D. een vuistslag, waarna een vechtpartij ontstond. In dat tumult zou de dertiger een stuk van het oor van de tegenpartij gebeten hebben. De politie stelde ook vast dat hij bloed aan zijn tanden had.

Plastische chirurgie

Volgens zijn advocaat zijn er evenwel geen getuigen die hem zagen bijten. Ook de man zelf verklaart het niet gedaan te hebben, al kan hij zich van de avond nog weinig herinneren, omdat ze allemaal stevig hadden gedronken. Volgens de advocaat van het slachtoffer moest zijn cliënt plastische chirurgie ondergaan en loopt de schade op richting de 50.000 euro.

Het Openbaar Ministerie vorderde een zware werkstraf. De beklaagde zelf vraagt de opschorting. Uitspraak op 13 oktober.