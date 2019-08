“Fenomeen” Pier krijgt restauratie van 8 miljoen euro Dossier sleept al lang aan, maar krijgt nu eindelijk voorrang van Vlaanderen Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

10u55 2 Blankenberge Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert ruim zes miljoen euro in de restauratie van de Pier van Blankenberge. “Dit fenomeen, een echte erfgoedparel, moeten we eens goed opblinken”, zegt Weyts. De wandelweg van de Pier wordt herbouwd in witte beton om de constructie beter te wapenen tegen stormen. De totale kostprijs loopt op tot 8 miljoen euro.

Weyts investeert in totaal bijna zeven miljoen euro in de restauratie van drie erfgoedparels in West-Vlaanderen. Naast de Pier in Blankenberge gaat het om het kasteeldomein Blauwhuis in Izegem (750.000 euro) en het flatgebouw Ante Mare in De Panne (43.000 euro). Blikvanger is uiteraard de Pier van Blankenberge, die kan rekenen op een premie van 6,1 miljoen. De geschiedenis van de Pier gaat terug tot 1894: het is de oudste pier aan de Atlantische kust van Europa en een pareltje van de art-decostijl. “De Pier van Blankenberge maakt deel uit van ons collectief bewustzijn”, zegt Weyts. “Elke Vlaming kent de Pier: de meesten van ons hebben er waarschijnlijk al eens over gewandeld. We gaan de Pier nu in oude glorie herstellen. Op basis van de oorspronkelijke plannen gaan we de Pier herbouwen in witte beton, wat de constructie ook beter zal wapenen tegen de tand des tijds”.

De aankondiging voor de restauratie komt niks te vroeg. Het gebouw, volgens Weyts “een fenomeen”, vertoont al jaren stevige gebreken. “De staat van de wandelweg is slecht, maar daar zijn we de laatste jaren gewoon aan geraakt”, zegt schepen van Infrastructuur Jurgen Content (sp.a). “De aangekondigde renovatie is fantastisch nieuws, want de Pier is hét visitekaartje bij uitstek in Blankenberge.”

De werken, die vermoedelijk tweeënhalf jaar zullen duren, worden een heuse attractie. “Er wordt een dam rondom de Pier. Je kan het best vergelijken met een condoom rondom het gebouw en de wandelweg. De wandelweg zal bereikbaar blijven voor wandelaars en fietsers. Ook het kopgebouw blijft bereikbaar. We maken van de nood een deugd om er een bezienswaardigheid van te maken.”

De wandelweg wordt helemaal herbouwd naar het voorbeeld van de Pier uit de jaren dertig van vorige eeuw. “Onderaan wordt de constructie slanker", zegt Content. “Dat moet toelaten om het erfgoed beter te beschermen tegen zware stormen in de toekomst. Tegelijk zullen we een extra redderspost moeten voorzien om de overzijde van het strand beter in de gaten te houden tijdens de werken.”

Vlaanderen investeert 6,1 miljoen euro, maar ook de stad Blankenberge moet bijleggen. Dat zal om en bij de twee miljoen euro zijn. De totale kostprijs is dus niet min. De stad Blankenberge hoopt dat de werken in 2020 kunnen starten.