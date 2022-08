Bjorn Leleu strandt in vierde ronde op het Nederlands kampioenschap knikkeren

Ardooie Wezefees­ten komen eraan

Ardooie maakt zich op voor de Wezefeesten die op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 augustus het weiland langs de Wezestraat 32 inpalmen. Het Wezebestuur bouwt er opnieuw een pop-up zomerbar op en zorgt er voor heel wat randanimatie voor jong en oud. Zo kan je er op vrijdag 12 augustus vanaf 16 uur terecht voor een afterwork en is er om 22.30 uur een dj-set door Dennis Cartier. Op zaterdag 13 augustus kan je van 9.30 tot 14.30 uur deelnemen aan een gezinswandeltocht van 5 kilometer. Inschrijven moet gebeuren voor woensdag 10 augustus via wezewandeltocht@outlook.be. Die dag opent de pop-up bar om 10 uur, is er vanaf 14 uur een kindernamiddag en is er ’s avonds een openluchtfuif met dj’s Aslani en Niché. Op zondag 134 augustus tot slot is er vanaf 9.30 uur een groentenkaarting, coureur café vanaf 10 uur en tussen 13 en 15 uur kan je deelnemen aan een gezinsfietstocht. Ook hiervoor dient er voor 10 augustus ingeschreven te worden via de.wezegezinsfietstocht@gmail.com. Meer via wezefeesten.be.

14:02