Zwembad de Kimpel blaast twintig kaarsjes uit op groot verjaardagsfeest Lien Vande Kerkhof

30 oktober 2019

09u34 0 Bilzen Zwembad De Kimpel in Bilzen blaast 20 kaarsjes uit en viert dat met een groot verjaardagsfeest op vrijdag 8 november. Extra speelgoed, muziek en om 20 uur een sierlijk optreden van het waterballet Aquatic Dance Collective moeten er een onvergetelijke verjaardag van maken.

Het zwembad vierde zijn 20ste levensjaar overigens al het hele jaar door. Zo hingen er vlaggen in het straatbeeld, waren er themadagen op maat, werden er wedstrijden georganiseerd om eendjes te vissen en vlotten te bouwen, was er gratis toegang voor de papa’s, mama’s of grootouders en vond er spectaculaire demo’s van auto te water plaats. Al dat zwemplezier komt nu samen in een ultiem slotfeest waarvoor elke Bilzenaar en sympathiekling is uitgenodigd.

Gratis frietjes

Op vrijdag 8 november is de toegang tot het zwembad volledig gratis tussen 16 en 20.45 uur. Tenslotte worden alle bezoekers na het zwemmen getrakteerd op gratis frietjes.