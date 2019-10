Zwalpende trucker blijkt op terugweg van drugsfeestje RTZ

09 oktober 2019

16u28 1 Bilzen Alerte getuigen hebben woensdagochtend alarm geslagen bij de lokale politie, omdat ze een vrachtwagenbestuurder over de E313 zagen zwalpen ter hoogte van Bilzen. De dashcam van een automobilist kon het onverantwoorde rijgedrag van de chauffeur zelfs vastleggen.

De politie ging meteen op zoek naar de bestuurder van de trekker met oplegger. Hij werd omstreeks 11 uur gesignaleerd bij een bedrijf in Riemst. Uit een ademtest bleek dat de man niet onder invloed van alcohol was. Maar een speekseltest leerde de politie dat hij wel heroïne en cocaïne genomen had. Toen de chauffeur geconfronteerd werd met het resultaat, gaf hij lachend toe een drugsfeestje te hebben gehad. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

In 2014 liep dezelfde bestuurder trouwens al eens tegen de lamp met rijden onder invloed van drugs. De 35-jarige man zal zich later nog moeten verantwoorden voor de rechtbank.