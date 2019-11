Zondagse wandeling voor verdraagzaamheid’ lokt ruim 300 geïnteresseerden BVDH

24 november 2019

15u02 0 Bilzen Vanmiddag vond in Bilzen een wandeling plaats voor de verdraagzaamheid. Deze wandeling was een reactie op de gebeurtenissen rond het asielcentrum van Grote-Spouwen. Zo’n 300 mensen kwamen opdagen voor deze solidariteitsactie.

De gebeurtenissen aan het asielcentrum blijven een gespreksonderwerp. Normaal gezien zou er afgelopen vrijdag ook een wake hebben plaatsgevonden aan het asielcentrum Ark van Noé in Grote Spouwen, maar deze vond uiteindelijk niet plaats. “We willen de deelgemeente Grote Spouwen niet verder belasten”, klonk het. Vervolgens werd er verwezen naar de wandeling die vanmiddag plaatsvond.

De deelnemers vertrokken rond 14 uur aan de Kimpel en wandelden vervolgens richting de Markt. Heel wat gemeenteraadsleden kwamen opdagen en verder waren er ook tal van gezinnen die mee wandelden. Het sleutelwoord tijdens de wandeling was ‘verdraagzaamheid’. Met de actie hopen de initiatiefnemers in de eerste plaats het samenhorigheidsgevoel in de gemeente te versterken.