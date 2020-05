Zoektocht naar beschilderde stenen zet zich verder ENL

25 mei 2020

15u34 9 Bilzen Na MaaseikRocks en LanakenRocks nemen ook bewoners uit andere Limburgse gemeenten deel aan de zoektocht naar beschilderde stenen.

“Ik heb vandaag Facebookgroepen aangemaakt voor Bilzen, Riemst, Tongeren, Zutendaal en Maasmechelen”, vertelt Diana Thora. Een week of twee geleden heeft zij het initiatief in Lanaken op poten gezet. “Maar de zoektocht is eigenlijk begonnen in Maaseik. Mijn plusdochter woont daar en op die manier heb ik MaaseikRocks leren kennen. Ik vond het een leuk idee en wilde het hier in Lanaken ook doen.”

Van Angry Bird tot Minion

Vooraleer het spel kan starten, moet er natuurlijk geschilderd worden. “Je kan daarvoor gewoon gaan wandelen en eens kijken in een bos. Je vindt stenen genoeg op de grond. (lacht) Ik neem er dan een paar mee naar huis, steek ze onder de kraan en laat ze drogen. Vervolgens beschilder ik de exemplaren.” Een creatief tafereel. “Je kan er echt van alles van maken, van een Angry Bird tot een Minion. Zo heeft mijn man onlangs twee Pokémons gecreëerd. Mijn kinderen steken eveneens de handen uit de mouwen.”

“Wanneer ze af zijn, verstop ik ze en maak ik een foto van de locatie. Zo weten de kinderen op welke plek ze moeten zoeken.” En wie zoekt, die vindt uiteraard. “De persoon mag de steen dan laten liggen, thuis bijhouden of verplaatsen.”En dat laatste wordt een pak simpeler dankzij de nieuwe Facebookgroepen, waar mensen kunnen laten weten als het kunstwerkje zich inmiddels op een andere plek bevindt. “Het is leuk dat het initiatief op die manier rondgaat”, besluit Diana.

Wie graag deelneemt aan de zoektocht of zelf stenen wil versieren, kan lid worden van de verschillende groepen.