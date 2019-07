Zin in Zang brengt meezingers op

Feest van Vlaamse Gemeenschap LXB

12 juli 2019

12u00 0 Bilzen Zin in Zang, die een maandelijkse samenzang met Vlaamse liederen uit het verleden en het heden organiseert, zorgde voor het vijfde jaar op rij voor een meezingavond op 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Voor 350 toehoorders gaf Zin in Zang een eigenzinnige kijk op de Vlaamse geschiedenis en de wereld van vandaag. Af en toe zat in de sketches en songs - het waren veelal bewerkingen van moderne en evergreens uit het Vlaamse repertoire - een knipoog. De rode draad op de zangavond, en het publiek zon gretig en uit volle borst mee, was een Bilzers gezin uit de gouden jaren ‘60 van vorige eeuw: Nol en Mia, harde werkers met hun twee opgroeiende tieners, Marina en Jonny!

De tijd van toen

Marina toonde grote belangstelling voor de Vlaamse geschiedenis. Ze maakte een stamboom op van haar familie. En ze dook ook in de herinneringen van de Golden Sixties. Een herkenbare zoektocht naar een nieuwe identiteit van al wie zich in die periode beknot voelde: arbeiders, vrouwen en Vlamingen! Zin in Zang bracht het publiek al zingend en met korte scènes op de Bühne van de schouwburg in cultuurcentrum De Kimpel doorheen de tijd. Extra aandacht hierbij ging uit naar het lied “De tijd van toen”. Een handigheidje van Zin in Zang om het publiek vanuit het verleden weer terug te brengen naar vandaag.