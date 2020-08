Zeven Limburgse sterrenchefs verlenen medewerking aan ‘Dinner in the Sky 2.0' Birger Vandael

07 augustus 2020

11u11 0 Bilzen Van 31 augustus tot 6 september zal het kasteel van Alden Biesen gastheer worden voor ‘Dinner in the Sky 2.0'. Het zwevend platform waarop liefhebbers kunnen plaatsnemen, moet zorgen voor een prachtig zicht over het Limburgse landschap tijdens een hoogstaande maaltijd, verzorgd door de sterrenchefs van onze provincie. Het hele concept is inmiddels al bijna uitverkocht.

Onder meer Brussel en Antwerpen mochten in ons land al eens een ‘Dinner in the Sky’ hosten. Wereldwijd was er interesse voor het concept, met als resultaat edities van Las Vegas tot Sydney en van Sao Paolo tot Kaapstad. Inmiddels is het platform toe aan een vernieuwde vorm, waardoor de 2.0-variant nu kan worden gelanceerd. Met een centrale, ruimere en opengewerkte keuken is er rechtstreeks contact mogelijk tussen de chefs en de gasten. 8 tafels voor 4 personen zorgen voor extra intimiteit en zijn bovendien ook coronaproof. Deze vernieuwing werd reeds getest en goedgekeurd in Kuala Lumpur, Riyad en Singapore.

Ronkende namen

De organisatie kon zeven klinkende namen strikken voor de editie in Limburg. Zo zal ‘Chef van het Jaar’ Bert Meewis, gekend van de Slagmolen in Oudsbergen, zijn medewerking verlenen. Ook sterrenchefs Jan Menten (De Mijlpaal), Jo Grootaers (Altermezzo), Koen Verjans (Innesto), Alex Clevers (Vivendum), Wim Schildermans (JER) en Koen Somers (De Kristalijn) konden worden overtuigd door de organisatie.

“Met een reservatie voor Dinner in the Sky steunt u de 2 hardst getroffen sectoren in ons land”, onderstreept de organisatie. “De horeca- (topchefs) en de eventsector (concept) hopen u te mogen verwennen!”

Alle info op www.dinnerintheskyaldenbiesen.be.