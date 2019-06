Zes toekomstige kleuterleidsters bouwen

(Ver) Wonderland voor kinderen en ouders LXB

14 juni 2019

12u00 0 Bilzen Zes meisjes uit Bilzen en omgeving, die studeren voor kleuterleidsters aan de UCLL in Hasselt, kregen van hun school de opdracht een kinderfestival te organiseren. Bijkomend moest het festival 24 uur duren. Kinderen en ouders kunnen in tenten, die in de buurt van de Chirodroom in Munsterbilzen - daar huist normaal de chiro van Munster en het gebouw is nu het decor voor het kinderfestival - overnachten. Nienke Liefsoens (19, Fien Franck (23), Lore Wijnen (22), Elien Smeets (20), Hannelore Janssen (20) en Jolien Debing (19) haalden inspiratie voor het kinderfestival uit de film Alice in Wonderland.

Wonderland

Het is geen toeval dat het kinderfestival (Ver) Wonderland heet. “We willen zorgen voor een verwondering bij de kinderen, en dit in een decor uit Alice in Wonderland”, vertelt Lore Wijnen. “Bij Alice in Wonderland ligt de focus op het magische, de fantasie, het kleurrijke en de gekke dingen. Dat komt allemaal terug in (Ver) Wonderland. Alleen, de invulling ervan hebben we volledig zelf bedacht en uitgewerkt.”

Vier dorpen

In en rond de Chriodroom hebben de studenten vier dorpen gecreëerd waarin magie en fantasie centraal staan. “Oempeldoempel is het dorp waar groot en klein wordt weergegeven: reuze ballen tegenover tennisballen. Kleine en grote stelten”, vertelt Elien Smeets. “Een tweede dorp hebben we Theetjestijd gedoopt. Het is een knus dorpje met loungezetels om te chillen, een grote boekenboom, een kampvuur en ‘s avonds een cinemain open lucht/ We draaien Alice in Winderland. Dollie Doolhof is een dorp met een reuze doolhof met misleiende pijlen en obstkakels. En Curieze Neuzen is een feestdorp waar een dj optreedt, een springkasteel staat en een reusachtig schaalspel.”

Een jaar

Er zijn vier workshops waar kinderen theekopjes, gekke hoeden, cupcakes en lampions kunnen maken. Voor de ouders gaat een worshop door waar ze thee leren zetten. De meisjes hebben ook een magische wandeling uitgestippeld. “Een jaar lang zijn we bezig met de voorbereiding van het festival dat we van bij het begin groot gezien hebben”, aldus de meisjes. “We hebben alles zelf gemaakt, en geld ingezameld met verkoop van snoep. We vonden sponsors. De organisatie van het festival kost 4000 euro. We hebben een héél traject afgelegd waarbij we veel geleerd hebben: in team werken, organiseren, creatief zijn en out of the box denken. Maar bovenal zijn we één hecht groep vriendinnen geworden.”