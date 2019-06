Wouter Raskin (N-VA): "Aan de kant staan en afwachten" 1.474 voorkeurstemmen LXB

17 juni 2019

In de hoek van de klappen vinden we N-VA terug. De partij behaalde in 2012 nog 10 zetels, zakte naar 6 in 2018, en moet het nu met 3 doen.

"Ik ga daar niet flauw over doen, we hebben verloren", zegt lijsttrekker Wouter Raskin, die toch een mooie 1.474 stemmen achter zijn naam kreeg. "Deels ook door het succes van Vlaams Belang. Maar ik jank niet. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op en ga nu aan de kant staan. We zien wel of ik gebeld word voor een gesprek. Voor ons liggen de kaarten alvast veel moeilijker dan in oktober, want de coalitie van toen (met Beter Bilzen en Bilzen Bruist, red.) heeft geen meerderheid meer."

Raskin gaf zelf ook al aan dat hij eigenlijk te vroeg in de arena gegooid is, nadat boegbeeld Frieda Brepoels in oktober nog de lijst trok. Te weinig lokale kilometers op de teller, zei hij daar zelf over. Terwijl hij moest opboksen tegen twee zwaargewichten die de uitgesproken ambitie hadden (hebben) om burgemeester te worden.