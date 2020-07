Wordt Bilzen de Warmste Vakantieplek van Vlaanderen? Emily Nees

08 juli 2020

10u42 0 Bilzen Deze zomer staat in het teken van staycation. Daarom trekken Het Laatste Nieuws en VTM met hun drone door Vlaanderen, op zoek naar de ‘Warmste Vakantieplek’. Morgen, op donderdag 9 juli, is het de beurt aan Bilzen. Zal jij erbij zijn?

Leg die spandoeken alvast klaar en bereid je dansje maar voor, want morgen vliegt de drone van HLN en VTM over Bilzen heen. Bedoeling is om de stad aan te prijzen als een vakantiebestemming dicht bij huis.

Wil jij graag dat de drone bij jouw langskomt? Stuur dan gerust een mailtje naar stijn.fraeters@persgroep.net met daarin je boodschap of de activiteit die je zal uitvoeren voor de camera. Vergeet zeker het adres en je telefoonnummer te vermelden.