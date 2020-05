Wit-Gele Kruis Limburg bereidt zich voor op tweede coronagolf: “Decontaminatieruimtes reinigen voortaan zelf mondmaskers en schorten” Dirk Selis

22 mei 2020

17u50 0 Bilzen Wit-Gele Kruis Limburg gaat zelf instaan voor het ontsmetten en hergebruiken van mondmaskers en schorten op grote schaal. In hun nieuwe afdeling in Bilzen voorzien ze twee decontaminatieruimtes van 20 en 70 kubieke meter. Daardoor kunnen ze tot 15.000 mondmaskers per week ontsmetten en hergebruiken. Op die manier is er voldoende capaciteit om ook andere zorgverleners en zorginstellingen te ondersteunen in het reinigen van hun materiaal.

De organisatie start een eigen decontaminatieruimte op. Momenteel wordt er gewerkt aan de verhuis van de afdeling Bilzen. In hun nieuwe gebouw wordt een losstaand bijgebouw ingericht als decontaminatieruimte met twee aparte ruimtes van 20 en 70 kubieke meter. “In deze ruimtes worden onze mondmaskers opgehangen aan waslijnen”, zegt Nadja Vananroye, algemeen directeur van Wit-Gele Kruis Limburg. “Het Phileas-toestel dat zorgt voor de decontaminatie, wordt in het midden van de ruimte geplaatst. Een droge mist van waterstofperoxide doodt de bacteriën, gisten en schimmels. Op deze manier is het mogelijk om 15.000 maskers per week te ontsmetten en hergebruiken. Met deze innovatie bereiden we ons voor op een mogelijke tweede golf van het coronavirus”, zegt Nadja Vananroye.

Kostenbesparend en duurzaam

Daarnaast is er ruimte voor het ontsmetten en hergebruiken van beschermschorten met een capaciteit van 380 schorten per dag. “Niet onbelangrijk aangezien deze schorten momenteel erg schaars zijn, met vaak levertermijnen van 3 tot 4 maanden. Momenteel werken we hiervoor samen met wielerkledingproducent Bioracer uit Tessenderlo. Zij kunnen doorlopend stevige kwaliteitsvolle schorten leveren die geschikt zijn om meermaals te decontamineren.”

Wekelijks 3.000 FFP2-maskers

Wit-Gele Kruis Limburg heeft voor de komende periode een voldoende voorraad aan FFP2-maskers en beschermschorten, maar denkt met deze installatie vooral op lange termijn. “We zoeken naar oplossingen die ons in staat stellen om in de toekomst flexibel en wendbaar met dergelijke uitdagingen om te gaan”, gaat Vananroye verder. “Bovendien is deze werkwijze ook kostenbesparend en duurzaam. Momenteel gebruiken we ongeveer 3.000 FFP2-maskers per week. Dat betekent dus dat we nog heel wat capaciteit hebben om ook andere zorgverleners en zorginstellingen te ondersteunen in het ontsmetten en hergebruiken van hun maskers. Daarover lopen al een aantal gesprekken.”