Windmolen Kielenberg krijgt geen vergunning Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

07u15 0 Bilzen Er komt geen extra windmolen op het industrieterrein Kieleberg in Bilzen. Daarmee haalt de stad haar slag thuis: in 2015 weigerde het Bilzense stadsbestuur een milieuvergunning voor de bouw. De Limburgse deputatie ging in beroep, maar dat besluit werd vorige week vernietigd door de Raad van State.

In 2015 werd een milieuvergunning klasse 2 aangevraagd voor het plaatsen van een windmolen op het industrieterrein Kieleberg in Bilzen. Het toenmalige bestuur ging niet akkoord met het voorstel dat werd ingediend door de elektriciteitsproducent en leverancier van energie- en energiediensten EDF Luminus. Een jaar na de weigering van het stadsbestuur ging de deputatie van de Limburgse provincieraad in beroep. De Raad van State is van mening dat een individuele aanvraag voor het bouwen van een windturbine onpraktisch is.

Zuidwind

Wel is er een sprake van Bilzen als onderdeel van een collectief windplan: Zuidwind. Op het industriegebied van Genk-Zuid staan momenteel 19 windturbines, die uitgebreid zouden worden met 25 turbines verspreid over het industrieterrein, op het grondgebied van Genk, Diepenbeek, Zutendaal en Bilzen. Vier van de geplande windmolens zouden in Bilzen worden geïnstalleerd. Het betreft turbines die werden uitgewerkt met nieuwe technieken om bezwaren van de woonomgeving tegen te gaan.