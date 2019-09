Wietplantage met 600 plantjes ontdekt in Bilzen RTZ

22 september 2019

11u01 0 Bilzen In het centrum van Bilzen heeft de lokale politie zaterdag een wietplantage met zo een 600 plantjes ontdekt. Buurtbewoners langs de Groene Grachtlaan hadden al eerder verdachte bewegingen rond het huis gezien. Zaterdagmorgen besloot de politie over te gaan tot een inval.

Binnen troffen agenten zeshonderd oogstrijpe wietplantjes aan op de eerste verdieping. Het ging om een semi-professioneel ingerichte plantage. De hele oogst werd zaterdag ter plaatse met behulp van de Civiele Bescherming vernietigd. Ook de verlichting en de benodigdheden werden allemaal meegenomen. In het pand woonde al enkele jaren een man met de Nederlandse nationaliteit. Hij was zelden thuis, maar ‘s avonds stonden wel regelmatig bestelauto’s aan zijn deur. De elektriciteit die hij nodig had voor de plantage, tapte hij illegaal af van het net. Ook in Munstebilzen werd afgelopen week al een drugsplantage opgerold door de politie.