Werken in Merem. “Een aansluiting met verkaveling Bivelenhof en een verhoogd verkeersplateau.” Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

12u39 0 Bilzen Nog tot en met 20 december vinden er werken plaats in Merem op het kruispunt van de Solveldstraat en de Meremweg. Op die plek wordt er een aansluiting met verkaveling Bivelenhof en een verhoogd verkeersplateau gerealiseerd.

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er zijn omleidingen via de Nieuwstraat, de Hasseltsestraat en de Oude Tongersestraat enerzijds en langs Merem, de Acacialaan, de Wagenstraat en de Oude Tongersestraat anderzijds. Ook de bussen van De Lijn passeren tijdelijk niet door Merem. Reizigers kunnen de bus nemen aan de haltes ‘Tongersestraat’ of ‘Bilzen Station’. Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren langs de werfzone.