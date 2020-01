Werken aan de brug aan de Dorpsstraat in Eigenbilzen uitgevoerd na bouwverlof LVKG

12 januari 2020

De werken aan de brug aan de Dorpsstraat in Eigenbilzen zullen na het bouwverlof in 2020 worden uitgevoerd. Omwille van instabiliteit is de brug sinds augustus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In het Spartacusproject is voorzien om deze brug te vervangen door een nieuwe. In afwachting hiervan heeft stad Bilzen bij Infrabel aangedrongen om deze verbinding zo snel mogelijk te herstellen. Infrabel zal de bestaande brug afbreken, het hoogteverschil aanvullen en het wegdek doortrekken. De opmaak van het lastenboek en de omgevingsvergunningsaanvraag zijn in eindafwerking.