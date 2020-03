Weg afgesloten door afbrokkelende spoorwegbrug MMM

02 maart 2020

19u46 0 Bilzen De stad Bilzen heeft maandag uit veiligheidsoverwegingen beslist om de Hoelbeekstraat in Hoelbeek bij Bilzen af te sluiten. Oorzaak is een afbrokkelende spoorwegbrug.

Maandagmorgen werden brokstukken van bakstenen op de rijbaan aangetroffen. De brokstukken bleken afkomstig van de spoorwegbrug die over de weg loopt. De Hoelbeekstraat is tijdelijk voor het verkeer afgesloten.

Het gaat om een oude spoorwegbrug van de voormalige lijn Hasselt-Lanaken. Als het sneltramproject er komt, moet ze vernieuwd worden. Uit een eerste inspectie is gebleken dat de structuur van de brug nog in orde is. Dinsdag volgt er een grondigere inspectie door spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en de gemeentelijke diensten. Er is nu een omleiding ingesteld.