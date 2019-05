Wat mag Limburg nog verwachten na de wolf en de gier? “De lynx, dat zeker. Maar op de bruine beer moet je niet rekenen” Marco Mariotti

21 mei 2019

12u41 0 Bilzen Na de wolf en de raaf duikt nu plots ook de aasgier op in onze provincie. Jelle Van den Berghe kon een foto maken van de twee vogels in een veld in Hees bij Bilzen. “Dit gaat vaker gebeuren, maar we moeten de dieren absoluut niet vrezen”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.

Toegegeven, er hangt een ‘akelig’ sfeertje over het beeld van de twee gieren in Limburg. De aaseters zijn begin deze week vastgelegd op beeld door Jelle Van den Berghe die langs de velden in Hees passeerde. Het gaat om een vale gier met witte kop, en een monniksgier. De dieren worden tot een meter hoog en hebben een vleugelspanwijdte tot 2,5 meter.

“Bang moeten we absoluut niet zijn, want ze eten énkel kadavers, dode beesten”, legt Sil Janssen uit. “Het is inderdaad zeldzaam dat die hier voorkomen, ik heb ze nog nooit gezien in Limburg. Niet onlogisch dat dit gebeurt hoor. Net zoals de wolf in Duitsland, komen deze vogels in opmars in Zuid-Europa en dan vooral in Spanje en Portugal.”

In de volledige 20ste eeuw werden er in België en Nederland slechts 11 waarnemingen genoteerd van gieren. Maar sinds 2007 is dat aantal serieus gestegen. “En dat zal nog frequenter gaan gebeuren. Vroeger werden die vogels ook in het zuiden verjaagd. De mensen vonden die dieren niet aangenaam, wat vreemd, maar velen zijn er het nut van gaan inzien. In Spanje ruimen die beesten een pak kadavers op, en worden ze zelfs gevoederd. De overlevingskansen stijgen, net zoals de populatie waardoor je verschuivingen naar het noorden krijgt.”

Broedend koppel

Mogen we binnenkort dan een koppel gieren verwachten, zoals Naya en Gust? “Dat zal zéker niet voor morgen zijn. Zo rap gaat dat niet hoor. Ik ben er redelijk zeker van dat de wolf veruit de spectaculairste diersoort zal zijn die we in Limburg hebben rondlopen. Natuurlijk doet de wasbeer het goed, de bever, de torenvalk, en zelfs de Lynx kan mogelijk vaker gezien worden. Maar meer dan dat moeten we niet verwachten.”

De bruine Europese beer liep anders tot in de 13de eeuw ook nog rond in ons land. “Die overleven amper nog in de Pyreneeën, daar gaat het niet zo goed mee dus een verhuizing naar Noord-Europa is zo goed als onbestaande voor de komende eeuw.”

Achteruitgang

Maar niet alles inzake dieren draait goed in Limburg. Volgens Sil hebben vooral rietvogels het bijzonder moeilijk. “De kievit en konsoorten gaan zienderogen achteruit. Reden is de landbouw in Limburg. Een vogel kan geen nest maken in een veld, of de boer heeft dat in één jaar tijd zes keer omgeploegd bij wijze. Daar mogen we ons bij momenten zorgen om maken.”