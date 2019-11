Wake Warm Bilzen aan toekomstig asielcentrum op vrijdag gaat niet door Lien Vande Kerkhof

21 november 2019

17u41 0 Bilzen De aangekondigde wake op vrijdag 22 november aan het asielcentrum Ark van Noé in Grote Spouwen gaat niet door. Warm Bilzen organiseerde vorige week vrijdag een stille wake aan het toekomstige asielcentrum. De actiegroep kondigde aanvankelijk aan de wake komende vrijdag te herhalen, maar komen daar nu op terug. “We willen de deelgemeente Grote Spouwen niet verder belasten”, klinkt het. “Bovendien vindt er aanstaande zondag, op 24 november, ook een solidariteitswandeling plaats waar ook leden van de gemeenteraad in zullen meelopen.”

‘Warm Bilzen' vertolkt een groep mensen die een ‘ander’ beeld van Bilzen willen tonen. “Het verzet tegen de komst van het asielcentrum, de haatberichten op sociale media, de brandstichting en de omstanders die de brandstichting toejuichten, kregen de voorbije weken veel belangstelling in de media. Wij willen aan Vlaanderen laten zien dat heel veel Bilzenaren wel degelijk solidair en verdraagzaam zijn. Los van onze politieke en andere overtuigingen veroordelen wij de haat en het geweld.”

“Grote Spouwen niet verder belasten”

De actie bracht zo’n 120 mensen uit Bilzen en omstreken op de been en kreeg veel gehoor in de media. “Onze opzet om een ander geluid te laten horen, was geslaagd”, bericht de actiegroep. “Bovendien bereikte ons die vrijdag het bericht dat er op zondag 24 november een solidariteitswandeling plaatsvindt. Een initiatief van anderen, dat wij uiteraard steunen.” Daarom besluit Warm Bilzen Grote Spouwen niet verder te belasten, en wordt de herhaling van hun wake geschrapt.

Het stadsbestuur van Bilzen laat weten alle acties voor verdraagzaamheid, die naar aanleiding van de brandstichting in Spouwen worden georganiseerd, te steunen. “We roepen iedereen op om deel te nemen aan de ‘Wandeling voor Verdraagzaamheid’ op zondag 24 november", klinkt het. Die wandeling vertrekt om 14 uur aan de Kimpel (Eikenlaan) en eindigt op de Markt. Een aantal leden van het schepencollege en de gemeenteraad zullen – met hun familie – meestappen.

