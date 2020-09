Voorzitter Luc Janssen (Spouwen-Mopertingen) na tweede uitstel: “Extra verlichting nu, komend seizoen LED” Filip Kevers

24 september 2020

11u51 0 Bilzen Spouwen-Mopertingen ziet, na een eerste uitstel zondag, ook vandaag woensdag de openingsmatch van het nieuwe seizoen om extra-sportieve redenen uitgesteld. Oorzaak is de lichtinstallatie die niet aan de normen voldoet. Vandaag en morgen worden er lampen bijgehangen. Zaterdag volgt een herkeuring. Indien oké, volgt woensdag eindelijk de confrontatie met Hades.

Voorzitter Luc Janssen van Spouwen-Mopertingen beleeft moeilijke dagen. Maar hij maakt zich sterk dat het lichtprobleem van het voetbalveld wordt aangepakt. “We wisten vooraf dat we iets aan de verlichting moesten doen. Vandaar dat we samen met de stad al een dossier waren opgestart om de huidige verlichting te vervangen door een LED-verlichting. Maar zo’n dossier vraagt tijd en is pas realiseerbaar naar komend seizoen toe.”

Komend seizoen een LED-verlichting

Intussen is de lichtinstallatie na zondag dus al een tweede keer afgekeurd. “We gingen er voor de start van de competitie van uit dat de Bond geen problemen zou maken omdat we gemiddeld, over het hele veld bekeken, de minimale lichtsterkte halen. De controleurs zijn bij een eerste keuring naar zondag toe echter over twee zwakke plekken gevallen, waar het wat donkerder is op het veld. In eerste instantie hebben we de bestaande lichten zuiver gemaakt en wat ampullen vervangen. Bij een tweede keuring bleek een verbetering. Maar een verbetering die nog steeds niet voldoende was.”

Vandaag bestaande verlichting versterken

Toch zal het veld komende woensdag klaar zijn, maakt Luc Janssen zich sterk. “We zullen de komende dagen de bestaande installatie versterken met extra lichten. Zaterdag volgt dan een herkeuring. Ik vind het een beetje zonde dat men over iets van niets is gevallen, zeker in een tijd dat we allemaal moeten besparen en in de wetenschap dat een moderne en ecovriendelijke verlichting in de steigers staat. Maar goed. Het zij zo. Het belangrijkste is dat we die match woensdag kunnen spelen.”