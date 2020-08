Voortvluchtige en drugsdealer betrapt bij controle MMM

11 augustus 2020

20u40 0 Bilzen De politie heeft maandagavond aan het station van Bilzen twee personen gearresteerd.

Rond 18 uur werd een Luikenaar in het bezit gevonden van 2,5 gram bruine heroïne. De drugs werden in beslag genomen. Van de verdachte werden vingerafdrukken en foto’s genomen in het kader van het bezit van drugs.

De tweede persoon uit Lanaken bleek bij controle geseind te staan met een bevel tot gevangenneming voor 10 maanden. De 40-jarige man werd gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.