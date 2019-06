Voorpost plakt eigen slogans op verkiezingsborden Redactie

16 juni 2019

Leden van de extreemrechtse groep Voorpost hebben de verkiezingsaffiches in Bilzen in het vizier gekregen. Die werden in de nacht van vrijdag op zaterdag overplakt met eigen slogans, waaronder het bekende ‘België Barst’. De verkiezingsborden van Vlaams Belang lieten ze wel ongemoeid.