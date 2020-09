Voeren burgemeesters Bilzen en Riemst fusiegesprekken?: “Geen concrete onderhandelingen aan de gang” ENL

03 september 2020

11u04 0 Bilzen Wouter Raskin (N-VA) zou via een goede bron vernomen hebben dat Bilzen en Riemst een mogelijke fusie bekijken. Het Bilzens gemeenteraadslid hekelt dan ook dat Hoeselt er niet bij betrokken wordt. Maar volgens burgemeester Johan Sauwens (TOB) en burgervader van Riemst Mark Vos (CD&V) is er niets van waar. “We praten er wel eens over, maar er lopen geen onderhandelingen”, klinkt het.

“Ik heb van een zeer betrouwbare bron vernomen dat de burgemeesters van Bilzen en Riemst serieuze fusiegesprekken voeren”, vertelt Wouter Raskin (N-VA), Bilzens raadslid. “Zelf ben ik absoluut voorstander. Onze partij heeft in het verleden al gepoogd om rond de tafel te zitten met Riemst en Hoeselt, maar er waren toen geen partners die dat zagen zitten. Ik juich het dus alleen maar toe dat er fusiegesprekken aan de gang zouden zijn.”

Maar volgens burgemeester Johan Sauwens (TOB) is het van de pot gerukt. “Tijdens het politiecollege de andere gemeentes komt het onderwerp wel eens ter sprake. Maar er zijn geen onderhandelingen bezig. Het is niet onmogelijk dat er ooit een fusie zal plaatsvinden. Zo biedt de Vlaamse overheid een serieuze financiële bonus aan. Daarbovenop bestaat de kans dat er ons een verplichte fusie wordt opgelegd en dan komen we misschien wel terecht bij Lanaken of Tongeren. Daar zijn we hoe dan ook nog lang niet.”

(Lees verder onder de foto)

Mark Vos (CD&V), burgervader van Riemst, sluit zich daarbij aan. “We hebben er inderdaad wel eens over gepraat, maar er zijn geen concrete onderhandelingen aan de gang. Of er ooit een fusie komt? Dat durf ik niet te zeggen. Misschien worden we in de toekomst opgelegd om dat te doen. Op termijn kunnen we de mogelijkheid bekijken om het vrijwillig te doen en de voor- en nadelen onderzoeken, maar zo ver is het nog niet.”

Gemiste kans

Raskin koestert alvast hoop. Al is er één minpunt. “Volgens de bron wordt Hoeselt niet betrokken bij de gesprekken. Dat is een gemiste kans. Ten eerste werken Bilzen en Riemst al jaren met Hoeselt samen in dezelfde brandweer- en politiezone. Daarnaast sluiten we geografisch gezien mooi op elkaar aan en lijken we op sociodemografisch vlak op elkaar. Het zou dus een fout zijn om Hoeselt niet op te nemen en te wachten tot Vlaanderen straks een fusie oplegt, waar helemaal geen financiële compensatie aan vast hangt.”

“Bovendien zouden we samen de derde grootste centrumstad van Limburg kunnen worden, met zo’n 59.000 inwoners. Dan hebben we meteen een voet tussen de deur van de hogere niveaus. Het zou niet enkel leiden tot een krachtige stad, maar ook tot een meer efficiënte organisatie en de dienstverlening aan de burger”, besluit Raskin.