Exclusief voor abonnees Vlaming (55) sterft na hartaanval tijdens duik in Bodrum, Vlaamse toeriste getuigt: “Pas na half uur medische hulp” Marco Mariotti

06 september 2019

17u57 0 Bilzen De vakantie van Eddy V. en zijn vrouw uit Bilzen is uitgedraaid op een nachtmerrie. Toen het koppel woensdag een boottripje maakte en Eddy het water in dook, liep het mis. De man kreeg vermoedelijk hartfalen, werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.

Het was in de Turkse badplaats Bodrum dat Eddy V. en zijn vrouw van hun zomervakantie genoten. De twee waren er al enkele dagen toen het plots misliep tijdens een boottochtje. Toen het bootje met heel wat toeristen op, halt maakte en het anker liet, konden de aanwezigen het water induiken om te zwemmen of snorkelen.

