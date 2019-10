Vlaanderens bekendste politieagent Andy Peelman helpt ‘moordcomplot’ op te lossen Dirk Selis

24 oktober 2019

12u41 0 Bilzen Na het succes van vorig jaar kunnen bezoekers tijdens de herfstvakantie bij Bilzen Mysteries opnieuw terecht voor de actie ‘Speur mee met een BV’. Op dinsdag 29 oktober helpt de populairste TikTok-ster van de Benelux, Stien Edlund, Het Complot op te lossen. Eén dag later is het de beurt aan Vlaanderens bekendste politieagent, Andy Peelman. Allebei nemen ze uitgebreid de tijd voor foto’s en selfies met de bezoekers.

De interactieve speurtocht ‘Bilzen Mysteries, Het Complot’ in de Landcommanderij Alden Biesen is een must voor wie van spanning en uitdagingen houdt. Gewapend met een tablet en de virtuele hulp van commissaris Angel (Joke Devynck) en inspecteur Dewolf (Jeron Dewulf) dienen speurneuzen zo snel mogelijk te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het dodelijke ongeval tijdens de opnames van ‘Bilzen Mysteries, Het Verhaal’. Of gaat het toch om een moord?

Fenomeen

Tijdens de herfstvakantie krijgen speurneuzen extra hulp van bekende gezichten Stien Edlund (18) en Andy Peelman (36). Met 2,3 miljoen volgers op het socialemediaplatform TikTok is Stien Edlund de absolute nummer één in de Benelux. Haar filmpjes en vlogs worden dagelijks door honderdduizenden volgers bekeken. Andy Peelman hoeft evenmin te worden voorgesteld. Naast zijn rol in ‘De Buurtpolitie’ gooit hij momenteel hoge ogen met ‘Andy op patrouille’.

Ondanks hun drukke agenda’s komen Stien en Andy respectievelijk op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober de bezoekers van ‘Bilzen Mysteries, Het Complot’ een duwtje in de rug geven. Dankzij hun tips en advies zouden speurders de zoektocht wel eens in recordtempo kunnen volbrengen. Bovendien maken ze allebei voldoende tijd vrij voor foto’s en selfies.

Zowel op 29 als op 30 oktober zijn er twee shiften voorzien. Starten kan om 9 of om 13 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.speurmeemeteenbv.be. Voor meer info kan je terecht op www.bilzenmysteries.be.