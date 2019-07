Vlaams Belang: “Enkel carrière

van twee boegbeelden telt!” LXB

03 juli 2019

12u00 0

Voor Annick Ponthier, het boegbeeld voor het Vlaams Belang in Bilzen, getuigt de coalitievorming van weinig daadkracht en samenhang. “Ze toont wél, en vooral een gebrek aan durf en een toekomstgerichte beleidsvisie’, vindt de politica. Volgens haar was de inzet van de nieuwe verkiezingen alleen de carrière van Sauwens, niet de toekomst van onze stad Bilzen. Jammer dat Bruno Steegen van “Beter Bilzen” dat spelletje meespeelt, vindt ze. Verder stelt ze dat programma’s en visies die vaak haaks op mekaar staan nu resulteren in gedeelde postjes en mandaten om iedereen tevreden te stellen. Geen goede zaak voor de continuïteit van een beleid. Het Vlaams Belang keurt dit ook nu ten stelligste af, aldus nog Ponthier. “Er waren andere opties”, stelt ze. “Met gedurfde maar coherente keuzes die de stem van de Bilzenaar hadden vertaald in een ander en beter beleid. Helaas heeft men die piste niet willen bewandelen en telde alleen de persoonlijke carrièreplanning van twee boegbeelden die elkaar de voorbije jaren vooral naar het leven stonden.” De politica sluit af met een statement: “De stem van de grootste winnaar bij deze verkiezingen (Vlaams Belang verviervoudigde zijn zetelaantal!) wordt bijgevolg compleet miskend. Wij betreuren dit, en samen met ons vele Bilzenaren.”