Vijftiger krijgt boete van 800 euro voor mes dat hij op reis kocht

14 juni 2019

17u54 0 Bilzen Een vijftiger uit Bilzen is door de strafrechtbank in Tongeren veroordeeld tot een boete van 800 euro omdat de politie tijdens een toevallige verkeerscontrole op 28 maart in Zutendaal een jachtmes in het portier van zijn auto vond. P. deed afstand van het mes, maar hij betaalde de minnelijke schikking van 250 euro niet. De boete van 800 euro werd wel gedurende drie jaar met uitstel opgelegd.

“Waarom ik die boete niet betaalde? Omdat ik dat absurd vond.” P. begreep niet waarom hij zich voor de strafrechtbank moest verantwoorden. “Ik heb dat mes als souvenir gekocht op reis in Rhodos. Dat is toch geen jachtmes.” De aanklager benadrukte dat het mes wel vrij verkrijgbaar is, maar dat het wapen volgens de wapenwetgeving niet zomaar mag worden gedragen. Ze vorderde een boete van 100 euro. De strafrechtbank legde die boete ook op, waardoor de eindrekening, vermenigvuldigd met opdeciemen, oploopt tot 800 euro, Omdat de volledige boete met uitstel werd opgelegd, moet de vijftiger de boete niet effectief betalen als hij gedurende drie jaar geen nieuwe feiten pleegt. De vernietiging van het in beslag genomen wapen werd bevolen.